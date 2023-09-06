بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة الإسكندرية 16 سبتمبر

أعلنت جامعة الاسكندرية، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس الجامعة، انطلاق إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد خلال العام الجامعي 2023 / 2024 بجامعة الإسكندرية 16 سبتمبر، وذلك بـ15 كلية بالجامعة.

وذكرت الجامعة في بيان لها أن مواعيد إجراء الكشف الطبى ستستمر حتى 19 أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الكشف الطبى في كلية التمريض والمعهد العالي للتمريض من 16 وحتى 21 سبتمبر الجارى، وفى كلية الحاسبات والمعلومات من 16 وحتى 19 سبتمبر، وفى كلية العلوم من 16 وحتى 21، وفى كلية الهندسة من 16 وحتى 21 وفى كلية التربية الرياضية ورياض الأطفال من 16 إلى 21.

وأوضح البيان أنه سيتم إجراء الكشف الطبى في كلية الزراعة بسابا باشا من 16 وحتى 19، وفى كلية الزراعة بالشاطبى من 16 إلى 21 وفى كلية الصيدلة من 16 إلى 19، وفى كلية طب الأسنان من 16 إلى 19، وفى كلية الطب البيطرى بابيس من 16 إلى 19، وفى كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية من 16 إلى 19، وفى كلية الطب البشرى من 16 إلى 19، وفى كلية الفنون الجميلة من 16 إلى 19.

كما يجرى الكشف الطبى في كلية التربية من 16 إلى 21، وفي كليات الأعمال والآداب والسياحة والفنادق والحقوق من 26 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر المقبل.