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ديني

أزهرية الإسكندرية: استيعاب المرفوضين بالنظام الإلكتروني بعد استيفاء الشروط

صدى البلد

تابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إجراءات استيعاب المتقدمين للمستوى الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، من المرفوضين على النظام الإلكتروني، والمحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، على أرض الواقع؛ والتي جاءت تلبية لرغبات أكبر قدر من أولياء الأمور؛ بشأن إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري بالإسكندرية، وإعمالًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وتَفقّدَ رئيس المنطقة سير العمل بإدارتي شرق والمنتزه، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لباقي الإدارات من خلال غرفة العمليات المنعقدة بالمنطقة، وأكَّد فضيلته انضباط عملية استيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري بالإسكندرية، مشددًا على جميع العاملين بالمنطقة والإدارات التعليمية والمعاهد ضرورة تيسير الإجراءات وتوفير كل سبل الراحة والوقت والجهد لهم.
وأهاب رئيس المنطقة بأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة، مع إحضار، طلب عدم القبول، وشهادة ميلاد الطفل وصورة منها.
واتخذت المنطقة عددًا من الإجراءات لتسهيل عملية استيعاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري بالإسكندرية، مع الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الشأن؛ حيث عقدت المنطقة اجتماعًا أقرت فيه تطبيق نظام العمل فترتين في عدد من المعاهد، وتوحيد آليات العمل، وتنفيذ الشروط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بكل دقة، كما تم تنشيط العمل بقسم الاستعلامات ودور الأمن من أجل الحفاظ على النظام، والتأكيد على مراعاة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن المعاملة مع الجمهور. 
وفي سياق متصل، تسلم الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، عن العام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور إسماعيل العوامي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.
وتقدم رئيس المنطقة بخالص الشكر والتقدير لإدارة الامتحانات بالمنطقة وكل المشاركين في أعمال الامتحانات على جهودهم ودورهم في نجاح منظومة الامتحانات بالدور الثاني، وخروج الامتحانات على النحو والصورة الأفضل، كما تقدم بالتهنئة إلى جميع الطلاب وأولياء الأمور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
كان فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، أمس الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي للدور الثاني 71.71%، بينما بلغت نسبة النجاح للقسم العلمي في الدور الثاني 67.63%، بنسبة نجاح عامَّة للدور الثاني للقسمين 70.36%.

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