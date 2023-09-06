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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تصدر قرارا هاما بشأن العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

بريطانيا علم
بريطانيا علم

أصدرت السلطات البريطانية قرارا دبلوماسي بتعيين سفيرا جديدا لها لدي ليبيا وهو الدكتور مارتن لونجدن سفيرًاجديدًا لها لدى ليبيا، خلفًا للسفيرة كارولين هورلاند.

وفي بيانها؛ ذكرت حكومة المملكة المتحدة قائلة : “تم تعيين الدكتور مارتن لونجدن، سفيرًا لصاحب الجلالة لدى ليبيا خلفًا لكارولين هيرندال، التي ستنتقل إلى تعيين آخر في الخدمة الدبلوماسية حيث سيتولى الدكتور لونجدين منصبه خلال شهر أكتوبر 2023”.

وسبق للسفير لونجدين أنه عمل مؤخرًا في مهمة القائم بالأعمال في بعثة المملكة المتحدة إلى أفغانستان ومقرها الدوحة.

وقالت السفارة البريطانية على موقع “إكس”: “يسعدنا أن نعلن عن تعيين سفير المملكة المتحدة الجديد لدى ليبيا.. نتطلع بشدة كلنا في إلى العمل معه ومواصلة تعزيز علاقة مع ليبيا. 

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