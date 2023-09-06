ندوة بجامعة أسيوط حول المهارات المطلوبة لسوق العمل

شاركت مديرية العمل بمحافظة أسيوط في مائدة حوار نظمتها جامعة أسيوط بعنوان "المهارات التي يتطلبها سوق العمل" والتي ينفذها المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لمناقشة عدداً من الملفات والموضوعات أبرزها المهن التي يتطلبها سوق العمل ، وكذلك المهارات التي طرأت واستجدت في الآونة الأخيرة فضلاً عن ضرورة تأهيل وإعداد الشباب على تلك المهن والمهارات بشكل يضمن تأهيلهم بأعلى المهارات التقنية والفنية اللازمة لسوق العمل ودفع عجلة التنمية قُدماً في ظل الجمهورية الجديدة .

يأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب من الجنسين والتعاون مع الجهات المتخصصة لتوفير برامج تدريبية مستحدثة تتواءم مع متطلبات سوق العمل لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأوضح سيد مصطفى مدير المديرية ، أنه شارك في المائدة عدداً من أعضاء هيئة التدريس والنواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وعدداً من الجهات المعنية ذات الصلة ، كما استهلت أعمالها بكلمة من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وجه فيها الشكر إلى للوزير على جهوده الحثيثة في تسخير كافة الإمكانيات التي تمتلكها الوزارة والمديريات من أجل إعداد الشباب وتدريبهم بشكل جيد على المهن التي يتطلبها سوق العمل مستقبلاً .

كما أكد مدير المديرية فى كلمة ألقاها خلال الفعاليات على أننا نسير بخطى ثابتة في مجال التدريب المهنى على المهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل ، تلك التي توفرها المديرية من خلال مركز التدريب المهني الثابت والوحدة المتنقلة ، وذلك وفق إستراتيجية ورؤية وزارة العمل .