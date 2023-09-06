تونس تحارب الإخوان.. تعرف على تهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة

كشفت إذاعة موزاييك التونسية قرارا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التهم الموجهة إلى رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.

وذكرت الإذاعة التونسية أن التهم تمثلت في شبهات تتعلّق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال لذا صدرت أوامر النيابة لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالقبض علي القيادي الإخواني والتحفيظ عليه مدة 48 ساعة.



كما شملت الاتهامات في القضية نفسها مديرا عاما بشركة بترولية عمومية تقرّر الاحتفاظ به.



وكان وزير الداخلية كمال الفقي، أصدر مساء السبت 2 سبتمبر 2023، قرارا إداريا بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية.