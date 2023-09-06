عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تحارب الإخوان.. تعرف على تهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة

تونس علم
تونس علم

كشفت إذاعة موزاييك التونسية قرارا النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في التهم الموجهة إلى  رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني.

وذكرت الإذاعة التونسية أن التهم تمثلت في شبهات تتعلّق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال لذا صدرت أوامر  النيابة لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالقبض علي القيادي الإخواني والتحفيظ عليه مدة 48 ساعة.


كما شملت الاتهامات  في القضية نفسها مديرا عاما بشركة بترولية عمومية تقرّر الاحتفاظ به.


وكان وزير الداخلية كمال الفقي، أصدر مساء السبت 2 سبتمبر 2023، قرارا إداريا بوضع عبد الكريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية. 

تونس.. الشرطة تعتقل المسؤول البارز في النهضة عبد الكريم الهاروني

تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

موضوعات متعلقة

تونس والإمارات تبحثان التعاون المشترك في مجالي التربية والتعليم

تونس.. الداخلية تنفي تبادل إطلاق النار مع عناصر مشددة في سوسة

ترشيحاتنا

انتفاضة من نجوم الزمالك| تفاصيل رغبة زيزو وفتوح في الرحيل.. و"البيت الأبيض" على صفيح الانتخابات

يارب يجيلك سرطان.. 3 مواقف أثارت الجدل لـ رضوى الشربينى

ساعة بـ 10 ملايين جنيه ..كارلوس ساينز يتعرض للسرقة بعد سباق فورمولا-1

أيهم أعلى.. أفضل شهادة إدخارية في البنوك العاملة بمصر| تفاصيل

مصرع 16 شخصًا في قصف روسي على بلدة شرقي أوكرانيا

تحقيق عاجل.. رئيس رومانيا يعلق على سقوط أجزاء من مسيرة روسية في بلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ