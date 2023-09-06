الوزراء يوافق على مشاركة عدد من القطع الأثرية بمعرض "أفريقيا وبيزنطة"

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بالبيع في قطعة أرض بمساحة 320 مترا مربعا كائنة بمدخل مدينة اهناسيا، لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمُقام عليها مبنى الهايبر ملك الشركة.



و وافق مجلس الوزراء على مشاركة عدد من القطع الأثرية من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القبطي، ودير سانت كاترين بمعرض "افريقيا وبيزنطة"، المزمع إقامته بمتحف "المتروبوليتان" بنيويورك خلال الفترة من 13/11/2023 إلى 3/3/2024، ومتحف "كليفلاند" للفن بكليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14/4/2024 إلى 21/7/2024.