محافظ أسيوط يناقش المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بالمراكز

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته لمناقشة المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكباري الداخلية بمراكز "منفلوط والقوصية وديروط وصدفا" واختيار الأماكن المناسبة لها وفقًا لاحتياجات كل مركز وتلبية لاحتياجات الأهالي وبمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وفقًا لتقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1420 لسنة 2023 وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر ... جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ رئيس اللجنة والنائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب اللواء يونس الجاحر والنائب الدكتور حسام حلمي ماضي والنائب إبراهيم نظير والنائبة هند جوزيف والنائب مصطفى كحيلي عضوا مجلس الشيوخ.



كما حضر الاجتماع الدكتور حسن يونس أستاذ الطرق والمرور بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ومستشار الطرق بالمحافظة والمهندسة ايمان علي محمود مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس أحمد صلاح مدير إدارة المشروعات الهندسية بالمحافظة والمهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والمهندس حاتم فؤاد وكيل وزارة الموارد المائية والري والمهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد عبدالحميد نائب رئيس مركز ومدينة القوصية ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب شئون مجلسي النواب والشيوخ ومسئولي المنطقة السابعة بالهيئة القومية للطرق والكبارى ومسئولي السكة الحديد والطرق = ومديرى الإدارات الهندسية بمراكز منفلوط وصدفا والقوصية وديروط.



واستعرض المهندس أحمد صلاح تقرير اللجنة المشكلة برئاسة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وتوصيات اللجنة بالمواقع المقترحة لإقامة الكباري وفقًا لاحتياجات الأهالي والمعاينات على الطبيعة بمراكز منفلوط والقوصية وديروط وصدفا بمشاركة رؤساء المراكز وأعضاء اللجنة وذوي الخبرة والاستشاريين.



وتمت المناقشات مع أعضاء مجلسي النوب والشيوخ بشأن إختيار مواقع إنشاء الكباري بمركزي منفلوط والقوصية وإيجاد أفضل الحلول للصالح العام وبالتراضي مع كافة الأطراف كما تم الاتفاق خلال الاجتماعات السابقة على اختيار مواقع كباري ديروط وصدفا.



وأكد محافظ أسيوط على استمرار عقد اللقاءات والاجتماعات والمعاينات على الطبيعة لاختيار المواقع المقترحة لإنشاء الكباري بمركزي منفلوط والقوصية ودراسة ومناقشة مقترحات النواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن الكبارى المقترح انشائها بالمراكز وفقًا لاحتياجات الأهالي وبما يحقق النفع والصالح العام مطالبًا أعضاء اللجنة المشكلة بالنزول الميداني لدراسة توصيات المواقع المقترحة لإنشاء بعض الكبارى الداخلية بالمراكز التي تم اختيارها والاستعانة بالاستشاريين وأهل الخبرة مع دراسة التكلفة التقديرية لكل كوبري والعرض بتقرير بنتائج اللجنة ومقترحاتها فور الانتهاء منها في أسرع وقت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجري تنفيذها بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وبحضور الأهالي للوقوف علي نسب التنفيذ لافتًا إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز فضلًا عن توجيه رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وبخاصة مشروعات الطرق والرصف والتنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس لافتًا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.



وأوضح المحافظ أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل منها 3 محاور بمحافظة أسيوط وهي محور ديروط الحر الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجري حاليًا العمل في محورين هامين في الشمال والجنوب هما محور أبوتيج ومحور منفلوط وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مشيرًا إلى إنه سيجري إنشاء بعض الكباري الداخلية ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 وفقًا للبروتوكول الذي توقيعه بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية.



وأشاد المحافظ بدور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم إنشاء المشروعات الخدمية والتنموية وخاصة مشروعات الطرق والكبارى وتوفير الاعتمادات المالية لها ومشاركتهم في جلسات التشاور مع التنفيذيين والمواطنين لاختيار وتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة تحقيقًا للنفع العام.



وفي نهاية الاجتماع وجه أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الشكر للوزير المحافظ وأعضاء اللجنة المشكلة لاختيار مواقع الكباري برئاسة نائب المحافظ على مجهوداتهم في سرعة إنجاز الأعمال بإقتراح المواقع المناسبة لإقامة 4 كبارى بمراكز صدفا والقوصية ومنفلوط وديروط تلبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق السيولة المرورية ومنعًا للاختناقات والزحام.

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