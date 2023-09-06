قيادات محافظة أسيوط تتابع تنفيذ مشروع المجمعات الخدمية بمركز أبنوب

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة القرى والمراكز وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بهذه المناطق المحرومة فضلًا عن متابعته المستمرة والميدانية للمشروعات للاطمئنان على سير العمل ومتابعة معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا مشيرًا إلى تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الامكانات لنهو تلك المشروعات وتشغيلها.

كان المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة قد قام بجولة تفقدية لمتابعة ومعاينة مشروعات مجمعات خدمات المواطنين بقرى مراكز أبنوب تمهيدًا لتأثيثها وتشغيلها ضمن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" رافقه خلال الجولة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه وسوزان محمد راضىي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة "حياة كريمة " ومسئولي جهاز التعمير ودار الهندسة والشركة المنفذة للمشروعات.



وأوضح المحافظ إنه يجري تنفيذ مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز ويتكون كل مجمع خدمات من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي وذلك لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة وتسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات لافتًا إلى تشغيل 5 مجمعات خدمات حتى الآن بالتنسيق مع دار الهندسة ورؤساء المراكز والاحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق.