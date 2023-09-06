الأردن يطالب بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها في القدس



أكدت اللجنة العربية المُكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس بالأردن أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، معربة عن رفضها أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية لها، مع ضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال

كما عبرت اللجنة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الأردنية بترا عن دعمها للوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني بن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها

كما شددت اللجنة على أهمية تنظيم زيارات لها إلى الدول المؤثرة والمنظمات الإقليمية والدولية في المجتمع الدولي من أجل العمل على حشد المواقف المؤيدة والمساندة للحقوق الفلسطينية وتسليط الضوء على الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية

وناشدت اللجنة بضرورة التحرك على المستوى القانوني ومساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس.