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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت حنان مطاوع، مرتديه بنطال أنيق باللون الاسود والأبيض، ونسقت معه بلوزة من نفس اللون لتكشف عن جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت حنان مطاوع، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت حنان مطاوع، تسريحة الضفيرة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور حنان مطاوع 

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