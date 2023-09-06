عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في الدقهلية.. الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ينفذ دورته الـ73 لتأهيل المقبلين على الزواج

الازهر للفتوى
الازهر للفتوى

افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يوم الأحد 3 سبتمر دورته الـ(73) لتأهيل المقبلين على الزواج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة – محافظة الدقهلية، والتي ينفذها على مدار الأسبوع الجاري.

في بداية البرنامج التدريبي ألقت أ.د. محاسن فكري عبد الخالق - وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة كلمة ترحيبية بالدكتور أسامة هاشم الحديدي - مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ووفد مركز الفتوى المرافق له، والدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية بمنطقة الدقهلية الأزهرية.

من جانبه عبر الدكتور أسامة الحديدي عن بالغ سعادته بالتواجد في أحد صروح الأزهر الشريف العلمية والتعليمية، وأكد أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لا يألو جهدًا في النزول إلى الشباب وسماعهم وإجابتهم عما يشغل أذهانهم.

تأتي هذه الدورة ضمن سلسلة الدورات التي بدأها مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية في يوليو من عام 2021م، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بتنمية الوعي الفكري لدي الشباب وتأهليهم لإدارة أسرة ناجحة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات للوصول لمجتمع آمن.

تهدف هذه الدورات لزيادة الوعي بأهمية الأسرة، ودورها في تنشئة وإعداد أجيال قادرة على تنمية المجتمع، وتحقيق استقراره، والحد من المشكلات الأسرية، والظواهر السلبية بالمجتمع.

قام بإعداد موضوعاتها نخبة من المتخصصين في علوم الشريعة والتربية، والنفس والاجتماع، والطب والقانون.

وتتضمن عدة محاور؛ منها:
أهمية تكوين الأسرة، وأهدافها.
كيفية اختيار شريك الحياة.
الخطبة وما يترتب عليها من أحكام.
عقد الزواج وشروط صحته.
الحقوق الزوجية، وضرروة فهم شريك الحياة.
فن التعامل بين الزوجين.
أهم مهارات إدارة الخلاف الأسري.
أسس تربية الأبناء، وحقوقهم على الأبوين.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقدِّم هذه الدورات مجّانًا للجمهور، وفي نهايتها يتسلم المتدربون شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز الدورة.

ويستمر المركز في عقد دورات تأهيل المقبلين على الزواج تباعًا بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، وبمقرات الأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورات القادمة التسجيل من خلال الاتصال على الرقم الخاص بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 19906، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

قطعا الإنترنت عن البدرشين.. قرار عاجل ضد مرتكبي الجريمة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر النمسا

مدبولي: ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير

تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون

تفاصيل جديدة في قرارات النيابة العاجلة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ