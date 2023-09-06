عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدى البلد

تحدث الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وتم استدعاء بيرسي تاو للمشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا أمام نامبييا في إطار تصفيات أمم إفريقيا.

وقال بيرسي تاو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: "أنا سعيد لأننى أشعر بشعور رائع مرة أخرى، لقد مررت بوقت عصيب بسبب الإصابات، لكنى آمل أن يكون كل ذلك من الماضي الآن، وأن أتمكن من الاستمرار".

بيرسي تاو: "إن الشائعات جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم


وعن شائعات رحيله عن الأهلى خلال الصيف الحالي، أضاف بيرسي تاو: "إن الشائعات جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، وهى ليست جديدة بالنسبة لي".


يُذكر أن عقد بيرسي تاو، سينتهي مع النادي الأهلى فى صيف عام 2024، حيث انضم إلى الفريق فى صيف عام 2021، قادما من نادي برايتون الإنجليزي.

تاو بيرسي تاو الأهلى جنوب افريقيا نامبييا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

بعد عزل زوجته بالمنزل.. حقيقة إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

ترشيحاتنا

يدعون إلى دين جديد.. موقف الأزهر من الحج الاونلاين |اجراءات عاجلة

الإمارات تحذر مواطنيها في اليونان | ما القصة؟

46 درجة مئوية .. حرارة شديدة تضرب القاهرة وهذه المحافظات

مايا مرسي بالمؤتمر العالمي للسكان: بتمكين المرأة تتعزز الأسر وترتقي المجتمعات وتزدهر الأمم

لماذا نهى النبي عن تشابك الأصابع ؟ احذر من فعلها في 4 أوقات

بـ غرفة نومها.. أول فيديو من منزل رجاء الجداوي في ذكرى ميلادها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية بيانات يا خطيب| غضب أهلاوي عارم ضد محمد فضل .. لماذا؟

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فيديو

فيضانات إسطنبول الكارثية .. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية | فيديوجراف

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ