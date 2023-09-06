بيرسي تاو يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبله مع الأهلي

تحدث الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وتم استدعاء بيرسي تاو للمشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا أمام نامبييا في إطار تصفيات أمم إفريقيا.

وقال بيرسي تاو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: "أنا سعيد لأننى أشعر بشعور رائع مرة أخرى، لقد مررت بوقت عصيب بسبب الإصابات، لكنى آمل أن يكون كل ذلك من الماضي الآن، وأن أتمكن من الاستمرار".

بيرسي تاو: "إن الشائعات جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم



وعن شائعات رحيله عن الأهلى خلال الصيف الحالي، أضاف بيرسي تاو: "إن الشائعات جزء لا يتجزأ من لعبة كرة القدم، وهى ليست جديدة بالنسبة لي".



يُذكر أن عقد بيرسي تاو، سينتهي مع النادي الأهلى فى صيف عام 2024، حيث انضم إلى الفريق فى صيف عام 2021، قادما من نادي برايتون الإنجليزي.