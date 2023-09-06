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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المرشحين لبرنامج جورجيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب المرشحين للمقبول في إنجليزي وجورجيا.

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب  المرشحين للمقبول في انجليزي وجورجيا يتم سرعة سداد المصروفات الدراسية حيث ان طريقة الدفع 


- يتم استخراج كود الدفع من خلال اللينك https//www.mvcuid.cu.edu.eg 
- يتم الدفع عن طريق فورى من خلال كود الدفع

المستندات المطلوبة 
 

١- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية و عليها العلامة المائية +٦ صور منها 
٢- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + ٦ نسخ منها 
٣- ٦ صور شخصية ٤*٦
٤- نموذج ٢ جند و ٦ أو ٧ جند للطلاب الذكور 
٥- صورة البطاقة الشخصية 
٦- اخر بطاقة ترشيح للطالب بعد تقليل الاغتراب + صور منها 
٧- ايصال سداد رسوم الفصل الدراسى الأول بعد سدادها عن طريق فورى 
٨- يستمر استلام اوراق طلاب الشهادات المعادلة حتى ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم

 

المصروفات الدراسية المستندات المطلوبة الدكتور جمال شحاته دكتور جمال شحاته سداد المصروفات الدراسية شهادة الثانوية العامة طلاب الشهادات المعادلة

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