تجارة القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المرشحين لبرنامج جورجيا

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب المرشحين للمقبول في إنجليزي وجورجيا.

وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب المرشحين للمقبول في انجليزي وجورجيا يتم سرعة سداد المصروفات الدراسية حيث ان طريقة الدفع



- يتم استخراج كود الدفع من خلال اللينك https//www.mvcuid.cu.edu.eg

- يتم الدفع عن طريق فورى من خلال كود الدفع

المستندات المطلوبة



١- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية و عليها العلامة المائية +٦ صور منها

٢- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + ٦ نسخ منها

٣- ٦ صور شخصية ٤*٦

٤- نموذج ٢ جند و ٦ أو ٧ جند للطلاب الذكور

٥- صورة البطاقة الشخصية

٦- اخر بطاقة ترشيح للطالب بعد تقليل الاغتراب + صور منها

٧- ايصال سداد رسوم الفصل الدراسى الأول بعد سدادها عن طريق فورى

٨- يستمر استلام اوراق طلاب الشهادات المعادلة حتى ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم