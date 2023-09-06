تجارة القاهرة تصدر تعليمات مهمة للطلاب المرشحين لبرنامج جورجيا

أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، تعليمات مهمة للطلاب المرشحين للمقبول في إنجليزي وجورجيا.
وقال الدكتور جمال شحاته ، على الطلاب المرشحين للمقبول في انجليزي وجورجيا يتم سرعة سداد المصروفات الدراسية حيث ان طريقة الدفع
- يتم استخراج كود الدفع من خلال اللينك https//www.mvcuid.cu.edu.eg
- يتم الدفع عن طريق فورى من خلال كود الدفع
المستندات المطلوبة
١- أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بشعار الجمهورية و عليها العلامة المائية +٦ صور منها
٢- أصل شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + ٦ نسخ منها
٣- ٦ صور شخصية ٤*٦
٤- نموذج ٢ جند و ٦ أو ٧ جند للطلاب الذكور
٥- صورة البطاقة الشخصية
٦- اخر بطاقة ترشيح للطالب بعد تقليل الاغتراب + صور منها
٧- ايصال سداد رسوم الفصل الدراسى الأول بعد سدادها عن طريق فورى
٨- يستمر استلام اوراق طلاب الشهادات المعادلة حتى ظهور نتيجة التنسيق الخاصة بهم