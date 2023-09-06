منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة إثيوبيا في التصفيات الأفريقية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا والمقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسميًا بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .



بدأ المران بتدريبات بدنية تحت إشراف الجهاز الفني ، ثم بعض الجمل التكتيكية وتقسيمة في نهاية المران .



حضر مران منتخب مصر الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المنتخب، للاطمئنان على الترتيبات النهائية قبل مباراة إثيوبيا.