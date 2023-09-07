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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سلع تموينية بمركزي سمسطا وإهناسيا قبل بيعها في السوق السوداء

حملة ببني سويف
حملة ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسواق لضمان عدم التلاعب في الحصص التموينية والسلع المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء.

 

وفي هذا الشأن تمكنت الجهات التنفيذية من الوحدات المحلية وإدارات التموين بمراكز ومدن المحافظة اليوم من ضيط كميات من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية وسلع غذائية مدعمة والتي لايجوز بيعها إلا من خلال منافذ وزارة التموين المختصة.

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ففي مركز إهناسيا، نظمت الوحدة المحلية بالتنسيق مع التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة تحت إشراف الأستاذ ناصر سيف النصر رئيس المدينة، والتي أسفرت عن ضبط 70 كجم سكر ناقص وزن، و سلع تموينية مدعمة بالمحال التجارية العامة قبل بيعها في السوق السواداء وقد شملت (304 زجاجة زيت طعام، و210 عبوة شاي، 472 كيس مكرونة وشعرية) بجانب 2جوال دقيق مدعم زنة 50كجم للجوال الواحد، هذا وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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في حين تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة الأستاذ نشأت معبد بلاغًا يفيد قيام أحد أصحاب محلات السلع الغذائيه بعزبة الصعايدة التابعة لمجلس قروي مازورة بتخزين سلع غذائية مخصصة لوزارة التموين بمخزن بجوار محلة، وعلى الفور تم تشكيل حملة من الوحدة المحلية والتموين، وتم ضبط والتحفظ على المضبوطات من كميات السكر والمكرونة وزيت الطعام المدعمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

شارك في الحملات ومحمود يحيى مدير إدارة تموين إهناسيا وعباس سيد مدير جماية المستهلك وأحمد عبد الصمد نائب رئيس المركز ومفتشو التموين ومسئولو الإشغالات بالوحدة المحلية بإهناسيا، ومن مركز سمسطا ووليد عمر ومحمد علي بإدارة التموين، ومحمد حسن رئيس قرية مازورة.

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