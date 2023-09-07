الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة.. وبشرى بشأن أسعار الذهب والدولار|أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات الهامة والموضوعات المهمة، نرصد أبرز ما جاء فيها في سياق التقرير التالي:

الأشد سخونة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ48 ساعة القادمة: نتعرض لكتل صحراوية

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وموجة الارتفاع في درجات الحرارة.

مراته فضحته بفيديوهات مخلّة بالشرف | مصير صادم لـ صيدلي مدينة نصر

كشفت دعاء عباس المحامية المقدمة البلاغ في جريمة التحرش المعروفة باسم صيدلي مدينة نصر، أن الصيدلي المتحرش ينتظره من 15 سنة حبس إلى مؤبد نتيجة جرائمه.

رخص السيارات | إعلان مهم من وزارة التخطيط

قال الدكتور أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، إننا تعاونا مع كل من وزارتي العدل والخارجية، لتقديم خدمات التوكيلات والمرور والجوازات، متابعا، أصبح يمكننا تقديم فحص للسيارة وتجديد للرخص.

أحمد فهمي: أنا وطاقم العمل فضلنا سنتين نجهز لمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

علق الفنان أحمد فهمي علي نجاح مسلسله الأخير "سفاح الجيزة"، قائلاً "أنا من زمان وأنا ناوي أكسر الأدوار الكوميدية اللي كنت بعملها بعمل فني قوي كده.. وكنت قاعد مع المخرج هادي الباجوري وقالي لو فكرت تغير شكل أدوارك الفنية هتعمل ايه .. قولتله عاوز أعمل دور بطل بس مش مثالي".

كنت بحضن واحد .. محمد أنور يكشف أغرب مهنة له قبل التمثيل

كشف الفنان محمد أنور، عن أغرب مهنة عمل فيها خلال مسيرته، خاصة أنه اعترف من قبل أنه عمل في العديد من المهن المختلفة، قبل أن يستقر في مهنة التمثيل، ويحقق نجاحا كبيرا فيها في الوقت الحالي، ويصبح واحدا من النجوم الممتلكين لشعبية كبيرة.

هوافق | بشرى تضع شرطًا في مسلسل جديد مع محمد رمضان

كشفت الفنانة بشرى، كواليس تصوير أولاد حريم كريم، قائلة:" مخفتش من سيناريو فيلم أولاد حريم كريم ".

بعد انضمام مصر لـ بريكس .. بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا واضحًا في الفترة الأخيرة، إذ أن سعر الأوقية وصل لـ 1918 دولار بعدما كانت بـ 1950 دولار، لافتا إلى أن سعر الذهب في مصر تراجع بشكل واضح حيث سجل تراجع بقيمة 20 جنيه وهو تراجع محدود.

مطالبات بإحالته لنيابة أمن الدولة.. القصة الكاملة للقبض على الداعية أمير منير

تصدر اسم الداعية أمير منير، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول القبض عليه خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين التأييد والمعارضة بسبب خطوة القبض عليه في الفترة الحالية، بعد ترويجه لأحد التطبيقات الخاصة بالعمرة.