مطالبات بتحويله لنيابة أمن الدولة.. القصة الكاملة للقبض على الداعية أمير منير

تصدر اسم الداعية أمير منير، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول القبض عليه خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين التأييد والمعارضة بسبب خطوة القبض عليه في الفترة الحالية، بعد ترويجه لأحد التطبيقات الخاصة بالعمرة.

القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير

ورصدت قناة "العربية" تفاصيل القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير، والتي بدأت بإعلان على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك"، ومن ثم تطور الأمر حتى تم القبض عليه بعد تقديم بلاغ ضده للنائب العام.

وجاء في تقرير "العربية، أن أزمة الداعية أمير منير بدأت حينما خرج الأخير على متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يعلن عن تطبيق يمكنهم من أداء عمرة لهم أو لأحد الأقارب من المتوفين أو العاجزين مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار غضب واسع في مصر تجاه الإعلان حول عمرة البدل.

إعلان عمرة البدل، أدى إلى غضب كبير ضده، مما دفع المحامي هاني سامح لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية أمير منير، اتهمه بأنه يتلقى الأموال والتبرعات دون ترخيص.

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إن الداعية أمير منير سبق وأنشأ حساب على منصة باتريون من أجل تلقي التبرعات لإنفاقها في أوجه غير معروفة، وحدد لها قيمة تصل لـ 500 دولار، فضلا عن أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه.

وأضاف المحامي، أن عمله بالدعوة في الدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات، مطالبا بإحالة أمير منير لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلال الدين وارتكاب جرائم النصب.

ومن جانبه رد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف على الداعية قائلا إن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم ويتعين أن يؤديها بنفسه مهما كان قادرا، وما فعله الداعية هو تهويل للشعائر الدينية في نفوس الناس، بما يتنافى مع مقاصدها.