عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مطالبات بتحويله لنيابة أمن الدولة.. القصة الكاملة للقبض على الداعية أمير منير

الداعية أمير منير
الداعية أمير منير

تصدر اسم الداعية أمير منير، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول القبض عليه خلال الساعات الماضية، وسط حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين التأييد والمعارضة بسبب خطوة القبض عليه في الفترة الحالية، بعد ترويجه لأحد التطبيقات الخاصة بالعمرة. 

القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير 

كم تقاضى أمير منير من إعلان عمرة البدل؟| تفاصيل هجوم عنيف على الصيدلي الداعية

أثار الجدل بعمرة البدل..البلوجر أمير منير يدافع عن نفسه بعد هجوم السوشيال ميديا

ورصدت قناة "العربية" تفاصيل القصة الكاملة حول القبض على الداعية أمير منير، والتي بدأت بإعلان على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "فيس بوك"، ومن ثم تطور الأمر حتى تم القبض عليه بعد تقديم بلاغ ضده للنائب العام. 

وجاء في تقرير "العربية، أن أزمة الداعية أمير منير بدأت حينما خرج الأخير على متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي يعلن عن تطبيق يمكنهم من أداء عمرة لهم أو لأحد الأقارب من المتوفين أو العاجزين مقابل 4 ألاف جنيه، وهو ما أثار غضب واسع في مصر تجاه الإعلان حول عمرة البدل. 

إعلان عمرة البدل، أدى إلى غضب كبير ضده، مما دفع المحامي هاني سامح لتقديم بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية أمير منير، اتهمه بأنه يتلقى الأموال والتبرعات دون ترخيص.

وقال المحامي في تصريحات خاصة لـ "العربية"، إن الداعية أمير منير سبق وأنشأ حساب على منصة باتريون من أجل تلقي التبرعات لإنفاقها في أوجه غير معروفة، وحدد لها قيمة تصل لـ 500 دولار، فضلا عن أنه فشل في عمله كصيدلي وكان مفلسا لا يملك قوت يومه. 

وأضاف المحامي، أن عمله بالدعوة في الدين فتح عليه أبواب الأموال والثروات، مطالبا بإحالة أمير منير لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في استغلال الدين وارتكاب جرائم النصب. 

ومن جانبه رد مركز الفتوى العالمي التابع للأزهر الشريف على الداعية قائلا إن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم ويتعين أن يؤديها بنفسه مهما كان قادرا، وما فعله الداعية هو تهويل للشعائر الدينية في نفوس الناس، بما يتنافى مع مقاصدها. 

أمير منير مواقع التواصل الاجتماعي الداعية أمير منير قناة العربية عمرة البدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

قطعا الإنترنت عن البدرشين.. قرار عاجل ضد مرتكبي الجريمة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر النمسا

مدبولي: ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير

تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون

تفاصيل جديدة في قرارات النيابة العاجلة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ