بائع الأيس كريم بالمهندسين: رزقي على الله ونفسي فى بيت

كشف بائع الايس كريم طلعت علي محمد سالم و الذي يبلغ من العمر 61 سنة مريض بالسكر و الذي يعمل بائع الايس كريم في شوارع المهندسين أنة عمل هذة المهنة منذ الصغر و أنة بائع الايس كريم و بطاطا في الشتاء بطاطا و في الصيق لايس كريم يعمل المهنة دي منذ كان عندة 22 سنة

لدية اولاد خمس بنات و ولد كبار متزوجين علمهم و كبرهم من مهنة بيع الايس كريم

و اضاف انة يعمل من الظهر حتي الساعة 2 مساء بعد منتصف الليل و أنة في إقبال من الناس علي شراء الايس كريم

و استطرد أنة مريض سكر و يتعرض ل كثير من نوبات السكر و انة تعب من البيع والشراء و أن لا أحد يساعدة

و اختتم كلمة بانة يتمني أن يكون لدية بيت