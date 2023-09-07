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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصلة طرب بالمحكى.. لينا شاماميان ونسمة محجوب تشعلان مهرجان القلعة 31

مهرجان القلعة للموسيقى
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

جولة فى عالم الغناء الشرقى والغربى الراقى جاءت ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

فعلى مسرح المحكى وبصوت ساحر شدت السورية لينا شاماميان بوصلة طرب شملت مجموعة من اعمالها الخاصة والمؤلفات المصرية والسورية وعدد من الموشحات الشهيرة منها على موج البحر، لما بدا يتثنى، هنعيش ونشوف، يا ظريف الطول، قصة عشق، موال أتخاف هجرانى، شام، ميدلى هالا اسمر اللون - إن راح منك يا عين، ميدلى ياما دق ع الراس طبول - دلعونا، ميدلى ما روحش الغيط - بيبه، آخر العنقود، يا مال الشام، قدود حلبية، ميدلى تراث ارمنى وعراقى، ميدلى هالالى و ع العين موليتين.

قبلها وباداء متجدد تغنت الفنانة نسمة محجوب بمختارات من اعمالها الخاصة الى جانب مجموعة متنوعة من اشهر الاغانى باللغة الانجليزية كان منها كل شمس، حبيبى، يا محروسة، الحب المستحيل، كفاية، امرأة علي النار، خصوصا راجل، علي طبيعتى، وجوه، حياتى، ليالى أوچينى، حكاية شعب، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، بالى معاك، تلك كانت الايام وغيرها.

وفى مفاجأة فنية مميزة نالت اعجاب واستحسان الجمهور شكلا لينا ونسمة ثنائى غنائى وقدما مجموعة من الاعمال الغربية الشهيرة.

وكانت مجموعة التشيللو ستيت اوف هارمونى قد عزفت عدد من الالحان العربية والأجنبية الشهيرة منها العاصفة، توبة، النمر الوردي، ميدلي عمر خيرت، الأب الروحى، ميدلي الأفلام العربية، ألف ليلة و ليلة وغيرها.

 

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
مهرجان القلعة للموسيقى والغناء
لينا شاماميان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء نسمة محجوب قلعة صلاح الدين مسرح المحكي

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