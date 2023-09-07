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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة في السيارة

يهتم سائق السيارة بتغيير زيت المحرك خلال فترات زمنية متقاربة، لكن القليل يعلم أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير من وقت لآخر بسبب الحرارة التي تتولد داخل علبة السرعة.

 

بالملايين.. أسطول سيارات سيرجيو راموس لاعب إشبيلية الجديد

شغل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمجاورة كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد.

 

كورولا وسيراتو وتيبو.. اعرف الأسعار الجديدة

رصد موقع صدى البلد أسعار أشهر 5 سيارات سيدان جديدة موديلات 2023 بالسوق المصرية والمتاحة للجمهور في معارض السيارات بالسعر والمواصفات، وهي تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان وهيونداي النترا CN7 وكيا جراند سيراتو.

 

بـ 130 ألف جنيه فقط.. سعر أرخص سيارة سيدان موديل 2017

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

 

بسعر خيالي.. لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى سيارة في العالم

أشتري لاعب كرة القدم الأرجنتيني "ماورو ايكاردي" والمهاجم الحالي لنادي جلاطا سراي التركي أغلى سيارة في العالم Boat Tail من انتاج العلامة التجارية البريطانية الشهيرة رولز رويس.

 

 

 

 

ناقل الحركة سيرجيو راموس كورولا سيدان كرة قدم

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