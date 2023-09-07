أخبار السيارات| لاعب كرة قدم شهير يشتري أغلى عربة في العالم.. لو متعرفش.. مواعيد تغيير زيت ناقل الحركة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يهتم سائق السيارة بتغيير زيت المحرك خلال فترات زمنية متقاربة، لكن القليل يعلم أن زيت ناقل الحركة يحتاج هو الآخر للتغيير من وقت لآخر بسبب الحرارة التي تتولد داخل علبة السرعة.

شغل المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي لمجاورة كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد.

رصد موقع صدى البلد أسعار أشهر 5 سيارات سيدان جديدة موديلات 2023 بالسوق المصرية والمتاحة للجمهور في معارض السيارات بالسعر والمواصفات، وهي تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان وهيونداي النترا CN7 وكيا جراند سيراتو.

تعتبر السيارات المستعملة أحد أشهر الحلول الاقتصادية عند الرغبة في شراء سيارة بسعر مناسب، نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال عامي 2022 و 2023.

أشتري لاعب كرة القدم الأرجنتيني "ماورو ايكاردي" والمهاجم الحالي لنادي جلاطا سراي التركي أغلى سيارة في العالم Boat Tail من انتاج العلامة التجارية البريطانية الشهيرة رولز رويس.