حديث السوشيال ميديا.. حفل تخرج صيدلة الأزهر مثال يحتذي به من الطلاب والطالبات

تصدر حفل تخرج كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث جوجل، حيث أشاد به جمهور السوشيال ميديا.

ونظمت كلية الصيدلة بنين وبنات جامعة الأزهر بأسيوط، حفل تخرج الطلاب والطالبات سويا للعام الدراسي 2022-2023 في جو ملئ بالسعادة والفرح.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد.

وزاد من إعجاب رواد السوشيال ميديا، بحفل تخرج طلاب وطالبات صيدلة الأزهر، هو حالة الهدوء والاحترام التي ظهر بها الطلاب والطالبات، في الوقت التي تظهر فيه طالبات اخريات يرقصن على خشبة المسرح بدون احترام للاساتذة ومقام العلم الذي هم فيه.

سبق حفل تخرج صيدلة الأزهر بأسيوط، حفل آخر لطلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر، والذي أشاد به رواد السوشيال ميديا وتغنوا باحترام طلاب الأزهر والظهور بمظهر لائق.

وغنى طلاب الزراعة بجامعة الأزهر كذلك أغنية جديدة خاصة بكلية الزراعة والانتماء إلى هذا المجال الذي يفتخرون به.