عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة "حقك تنظمي" بالشرقية تقدم خدمتها لـ 39 ألف منتفعة

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت السبت الماضي، قدمت الخدمة الطبية في يومها الرابع لـ ٩٧٣٥ منتفعة بالمحافظة. 

ونوه "مسعود"، بأن بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٩٧٩ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٣٩٥٤٢ منتفعة، والحاصلات على الوسائل ٢٧٧٣١ سيدة خلال ٤ أيام، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر،  العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام حتى مساء الأربعاء من ٢ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضح "مسعود"، أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

محافظ الشرقية يُكرم رحاب رضوان المتوجة بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

وقالت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢١٥ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٧ طبيب مدرب، و ٣١٥ ممرضة، و ٣٧١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية. 

وأشارت إلى أنه تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، أبو حماد، القرين، منشأه أبوعمر، صان الحجر"

البارالمبي الأسرة والصحة الإنجابية الأسرة الحسينية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الصالحية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش تكافل وكرامة | طريقة التظلم من البطاقات الموقوفة؟

اليوم.. منتخب شابات اليد يواجه مالي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا بتونس

اتحسدوا| ظهور علياء بسيوني في حفل أحمد سعد ببورسعيد.. حقيقة الصلح وعودتهما لـ “عش الزوجية”

العيش من أجل العمل أم العكس؟.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن البريطانيين

عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

محمد بن زايد يبعث برسالة إلى الرئيس البرازيلي .. ما فحواها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ