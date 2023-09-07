حملة "حقك تنظمي" بالشرقية تقدم خدمتها لـ 39 ألف منتفعة

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي انطلقت السبت الماضي، قدمت الخدمة الطبية في يومها الرابع لـ ٩٧٣٥ منتفعة بالمحافظة.

ونوه "مسعود"، بأن بلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٦٩٧٩ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن ٣٩٥٤٢ منتفعة، والحاصلات على الوسائل ٢٧٧٣١ سيدة خلال ٤ أيام، بالإضافة لخدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ١٠ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "القنايات، ههيا، مشتول السوق، أبوكبير، الحسينية، أولاد صقر، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، كفر صقر، الصالحية الجديدة"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام حتى مساء الأربعاء من ٢ إلى ٦ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأوضح "مسعود"، أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وقالت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، إن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي تقدم الخدمة من خلال ٢١٥ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، وعدد ١١ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلي المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٧ طبيب مدرب، و ٣١٥ ممرضة، و ٣٧١ رائدة ريفية ومثقفة سكانية.

وأشارت إلى أنه تم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ستنطلق في باقي الإدارات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ١٩ إدارة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ سبتمبر لعام ٢٠٢٣، وذلك في عدد ٩ إدارات هي "الزقازيق، بلبيس، منيا القمح، فاقوس، ديرب نجم، أبو حماد، القرين، منشأه أبوعمر، صان الحجر"