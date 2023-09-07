انخفاض الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل

كشفت صحيفة “كلكيست” الاقتصادية الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، عن انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة العبرية، أظهرت أحدث المعطيات المالية الإسرائيلية انخفاضًا حادًا في الاستثمارات الأجنبية في البلاد خلال الربع الأول من هذا العام على ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في الحالة السياسية كنتيجة للتغييرات القضائية.

وذكرت الصحيفة، أن معدل الاستثمارات الأجنبية في اسرائيل انخفض بنسبة 60% مقارنة مع نفس الفترة من العامين الماضيين.

وقالت الصحيفة إن أحد مؤشرات الاستثمار تدلل على انخفاض حاد في الصفقات بالربع الأول من العام الجاري عبر صندوق "غرينفليد"، إذ اقتصر الاستثمار على 56 مليون دولار فقط، بالمقارنة مع 307 ملايين في نفس الفترة من عامي 2002-2023.

كما وصل مجموع الصفقات الكلية للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من العام الجاري إلى 2.6 مليار دولار في انخفاض نسبته 60% مقارنة بالعام الماضي.