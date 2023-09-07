الأول في مجال الرسوم المتحركة الطويلة.. مشبك شعر بمركز الثقافة السينمائية 36

شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، مشاركة كبيرة بعرض وندوة فيلم (مشبك شعر) بحضور المخرجة عطية خيري الذي اقيم بمشاركة ادارة الموهوبين والتعلم الذكي بقيادة د عز الرجال فاروق.



والفيلم يعتبر هو الأول فى مجال الرسوم المتحركة الطويلة، والمنفذ بتقنية جرافيك ثلاثي الأبعاد، تدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر في محاولة لحل لغز اختفاء الأمير حور شقيق الملك "سنفرو" من خلال بردية فرعونية معروفة باسم "بردية خوفو والسحرة".



"مشبك شعر" معالجة وحوار وأغانى دكتور طارق مندور، موسيقي ومؤثرات وألحان إيمان صلاح الدين، مونتاج أحمد عمري، وإخراج فنانة الجرافيك والرسوم المتحركة عطية عادل خيري.

حضر الندوة الاستاذ محسن عبد المجيد مستشار الموهوبين بوزارة التربية والتعليم والشاعرة أمل صالح والفنان التشكيلي محمد السيد والاستاذة نادية باشا مدير الموهوبين بأدارة الساحل .كما تضمن اللقاء عرض لبعض مواهب الاطفال .



ويأتي ذلك ضمن مجموعة الفعاليات الترفيهية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية للأطفال..

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة/ امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف .



يذكر ان جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما مجانية للجمهور العام من محبي السينما،