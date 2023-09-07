هجوم حاد من مصطفي قمر على ناقد بسبب "أولاد حريم كريم "..وبشري تتدخل

هاجم الفنان مصطفي قمر الناقد الكبير طارق الشناوي عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ، بسبب انتقاد الاخير لفيلمه الجديد “ أولاد حريم كريم”.

وقال مصطفي قمر : هو انا مش طلبت منك تبعد عني اصلا وماتتكلمش عني علشان ماتتهزأش طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق انت كاتب كلام اهبل يدل للمرة المليون انك ماشفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق او مصلحة اي حد تاني (فكرني كدة شغلتك ايه….؟…. هي من اريع حروف بيتهيألي





فيما علقت بشري على هذا الهجوم عبر منشور الفنان مصطفي قمر قائلة : "أنا شايفة أن كل واحد حر في رأيه و الرأي لا يمثل إلا صاحب الرأي، لكن الجمهور شأن آخر و الغالبية قد قالت كلمتها ورأي واحد سلبي و غير موضوعي أمام الإشادات في قاموس النسبة والتناسب يساوي واحد في الألف أو المليون و دي نسبة لا تذكر"

واضافت الفنانة بشري : "لو الأستاذ طارق شايف أن مصطفي قمر قديم وإحنا كلنا 12 بطل و بطلة من الجيلين كلنا قدام هو حر ، مع أن مصطفى من أكتر النجوم معاصرة وتجديد، ومن أول من أحدث تطوير في الأغنية المصورة وأغانيه بتتلعب في كل مكان و محفوظة من كل الأجيال".

وتابعت بشري : "أحنا نسيب كل جديد و حديث للأستاذ طارق وإحنا قاعدين مبسوطين و مرحرحين في القديم، حتي المثل بيقول القديمة تحلى ولو كانت أحلى، وأنا شخصياً من مواليد الثمانينات وأحب القديم أوي".

واستكملت بشري : "كان بالأحري للناقد الكبير كتابة نقد موضوعي، وعدم إهمال جهود 12 ممثل بالفيلم منهم مجموعة من الشباب الواعد، و لكن الأمر مشخصن كما يبدو مع شخص نجم الفيلم، لو مش عجبك القديم يا أستاذ طارق في 6 وجوه جديدة في الفيلم مش عاجبين حضرتك؟، ده قرار واعي بتحطيم الشباب .. إذن لا تحدثني عن الحداثة وتتهمنا بالقدم".