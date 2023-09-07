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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حد أدنى للأجور.. شعبة الأزياء بالسينمائيين تتخذ قرارات جديدة

صدى البلد

نشرت مصممة الأزياء ريم العدل، عبر صفحتها الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بيانا صادرا عن شعبة الأزياء بنقابة السينمائيين. 

وجاء نص البيان كالآتي: 

نقابة المهن السينمائية (شعبة الأزياء).. نظرا لما تمر به صناعة الدراما السينمائية والتليفزيونية من عثرات، ما ينعكس بشكل مباشر على صناعها في تعاقداتهم غير العادلة وعدد ساعات العمل المجحفة، وعليه قررت شعبة الأزياء ما يلي: 

- الالتزام بقرارات بيان نقابة المهن السينمائية الصادر في 4/9/2023، تطبيق حد أدنى للأجور ويرفع تلقائيا الحد الأدنى بنسبة 10% سنويا إضافة إلى نسبة التضخم إذا وجدت.

- تحدید حد أقصى لساعات العمل اليومي ولساعات العمل الإضافي، على ألا يزيد يوم العمل العادي على 12 ساعة، وإمكانية إضافة ساعتين إضافيتين بحيث لا يزيد عن 14 ساعة كحد أقصى، حيث تندرج الشعبة تندرج تحت أقسام التجهيز، ففي بعض الأحيان وفي بعض الأعمال الخاصة يلتزم مصممو الأزياء ومساعدوهم بالتواجد قبل الموعد المحدد للحضور بأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات والانصراف بعد نهاية التصوير بنفس المدة تقريبا، لذا لا بد من صرف ما قيمته نصف يوم لفريق عمل الأزياء بالكامل، حيث يصل إجمالي عدد ساعات العمل إلى ما يفوق الـ 18 ساعة.
 

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- إلزام الجهة المنتجة ومصمم الأزياء بعمل عقود منفصلة لكل من مصمم الأزياء والمساعد الأول والثاني والثالث حسب احتياج العمل. 

- إلزام الجهة المنتجة بتسليم نسخة من العقد فور توقيعه عليها ودفع دفعة تعاقد لضمان جدية التوقيع وتسليم نسخة ثالثة من العقد إلى نقابة المهن السينمائية.

- إلزام الجهة المنتجة بسداد القيمة المضافة لكل افراد فريق مصممي الأزياء طبقا للقانون.

- إذا ما تم التعاقد على عمل ما ولظروف خاصة وتوقف عدة مرات ولم ينتهِ خلال عام ميلادي من تاريخ العقد، يعد مفسوخا من تلقاء نفسه ويتم استكمال العمل بتعاقد جديد أو إيجاد طرف ثانٍ بديلا ليستكمل العمل.

-  إذا تم التعاقد على عمل فني وأصبح ملزما لمصمم الأزياء وفريق عمله وتم إلغاء العمل لأي سبب من الأسباب، يتم الاتفاق على سداد جزء من الأجر المتفق عليه، وذلك بعد التشاور بين الطرفين.
 

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