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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير علاقات دولية: ملف الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر تعقيدا

الحبوب
الحبوب

أكد حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أن ملف الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر تعقيدا في ظل أزمة اتفاقية الحبوب .

 

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 وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"    الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا في ملف تصدير الحبوب".

 

وأضاف حامد فارس:"  الطلبات الروسية واضحة من أجل العودة على اتفاقية تصدير الحبوب ".

 

وتابع حامد فارس:" بوتين يرغب في تنفيذ مطلب إعادة ربط البنك المركزي الروسي بنظام سويفت لأنه ليس من الممكن أن تبيع روسيا منتجاتها للعالم بدون نظام سويفت ".

 

 وأكمل حامد فارس:" البحر الأسود تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وبالتالي هناك خطورة على عبور السفن المحملة بالحبوب من خلال البحر الأسود ".

الأمن الامن الغذائي الغذاء اتفاق الحبوب اخبار التوك شو

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