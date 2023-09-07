خبير علاقات دولية: ملف الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر تعقيدا

أكد حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أن ملف الأمن الغذائي العالمي أصبح أكثر تعقيدا في ظل أزمة اتفاقية الحبوب .

وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت سلبا على كافة دول العالم خاصة قارة أفريقيا في ملف تصدير الحبوب".

وأضاف حامد فارس:" الطلبات الروسية واضحة من أجل العودة على اتفاقية تصدير الحبوب ".

وتابع حامد فارس:" بوتين يرغب في تنفيذ مطلب إعادة ربط البنك المركزي الروسي بنظام سويفت لأنه ليس من الممكن أن تبيع روسيا منتجاتها للعالم بدون نظام سويفت ".

وأكمل حامد فارس:" البحر الأسود تحول إلى مسرح عمليات عسكرية وبالتالي هناك خطورة على عبور السفن المحملة بالحبوب من خلال البحر الأسود ".