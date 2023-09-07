الناتو: لا يمكن لروسيا منع أوكرانيا من الانضمام للحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام للحلف.

وقال أمين عام حلف الناتو، خلال اجتماع في بروكسل:"على أوكرانيا أن تقرر مصيرها، لا يمكن لروسيا أن تمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي".

واضاف ستولتنبرج :"رفضنا التوقيع على طلب روسي بعدم توسيع حلف شمال الأطلسي".

واضاف أن القوات الأوكرانية تستعيد تدريجيا في هجومها المضاد أراض خسرتها أمام روسيا، قائلا :"علينا أن نعزز قواتنا من حيث الردع والدفاع وأن نضمن إحلال السلام".



وعن بوتين قال مسئول الناتو :"الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن الحرب لمنع اقتراب الناتو من حدود بلاده، ولكن العكس الذي حصل، حيث ازداد وجود قواتنا على الجبهة الشرقية".