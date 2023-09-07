رسميا.. الاتفاق السعودي يضم ديماراي جراي من إيفرتون

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع الجناح الأيسر الجامايكي ديماراي جراي، قادما من صفوف إيفرتون الإنجليزي.

وكتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:" يسر نادي الاتفاق أن يُعلن عن تعاقده مع ديماراي جراي قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي بعقد مدته 4 سنوات".

وكان نادي الاتفاق تعاقد مع أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد قبل انطلاق الموسم، لتدريب الفريق.

كما ضم الاتفاق صفقة عالمية بالتعاقد مع اللاعب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون قادما من صفوف ليفربول.

ومن المقرر أن يعلق سوق الانتقالات الصيفية في السعودية، اليوم الخميس.

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” برصيد 10 نقاط، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة.