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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمين الناتو: لا مؤشر على هجوم روسي متعمد على رومانيا

امين عام حلف شمال
امين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولنبرج، اليوم الخميس، إنه ليس لديه ما يشير إلى أن حطام الطائرة بدون طيار التي عثر عليها في الأراضي الرومانية ناجم عن هجوم روسي متعمد على رومانيا.

وقالت أوكرانيا يوم الاثنين إن طائرات مسيرة انفجرت في رومانيا خلال غارة جوية روسية ليلاً على ميناء أوكراني عبر نهر الدانوب. 

وتزايدت الهجمات على الموقع منذ يوليو عندما تخلت موسكو عن اتفاق رفع الحصار الروسي الفعلي عن موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

ونفى المسؤولون الرومانيون في البداية المزاعم الأوكرانية، لكنهم غيروا مسارهم يوم الأربعاء، حيث قال وزير الدفاع أنخيل تيلفار إن أجزاء مما قد تكون طائرة روسية بدون طيار سقطت على الأراضي الرومانية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لمشرعي الاتحاد الأوروبي: ليس لدينا أي معلومات تشير إلى هجوم متعمد من قبل روسيا، ونحن ننتظر نتيجة التحقيق الجاري.

وشدد ستولتنبرج على المخاطر التي تشكلها الضربات الجوية الروسية في مثل هذه المنطقة القريبة من أراضي الحلف.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم، إن البلاد لا تواجه أي تهديد مباشر لأراضيها أو مياهها الإقليمية من الضربات الروسية على أوكرانيا مساء الأربعاء.

وشنت روسيا ضربات جوية بعيدة المدى على أهداف في أوكرانيا منذ شن جارتها عليها الحرب العام الماضي، وأفادت كييف عن تحليق أسلحة روسية مشتبه بها فوق دول مجاورة أو اصطدامها عدة مرات.

وفي أخطر حادث، قُتل شخصان في بولندا بصاروخ سقط بالقرب من الحدود في نوفمبر الماضي، وقالت بولندا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق إنه صاروخ دفاع جوي أوكراني أخطأ في إطلاقه.

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