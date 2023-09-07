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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرار مفاجئ بإغلاق بعض المدارس قبل بدء الدراسة|اعرف السبب.. رسميا.. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر 

 

خصومات لطلاب الثانوية العامة 2023 على مصروفات 3 كليات بجامعة سيناء

 

أعلنت جامعة سيناء عن تقديم خصم خاص لطلاب الثانوية العامة 2023 الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة، وذلك بالنسبة لكليات الهندسة وإدارة الأعمال وكلية الإعلام، على أن يستمر الخصم طوال سنوات الدراسة بالجامعة.

 

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية أكبر مسارح القاهرة لاستقبال أسبوع الشباب

 

 

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التجهيزات التي تمت على قدم وساق بمجمع الفنون والثقافة والذي يحتوي على أكبر مسارح القاهرة ، حتى أصبح جاهزاً لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والذي تستضيفه جامعة حلوان بمشاركة الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

 

 

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة من دخول العام الدراسي الجديد .

 

 

رسميا.. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة

 

 

في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

 

 

عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

 

 

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت:tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

 

 

تحقيق حياة أفضل للمسنين مؤتمر دولى بجامعة القاهرة

 

 

ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ( الخميس7سبتمبر) المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "نحو تحقيق حياة أفضل للمسنين"، اليوم الخميس 7 سبتمبر بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبمشاركة العديد من الأساتذة والخبراء والمتخصصين من داخل مصر وخارجها.

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