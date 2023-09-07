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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. انطلاق رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) في تننسيق المرحلة الثالثة

صدى البلد



في ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الثاني) لهذا العام 2023، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت: tansik.digital.gov.eg للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 9/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 11/9/2023.

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عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

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رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني

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فرص مميزة بالجامعات التكنولوجية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وبشرى سارة بشأن المؤشرات

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أكاديمية البحث العلمي ومركز حركة عدم الانحياز ينظمان برنامجاً تدريبياً دولياً

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لطلاب الدور الثاني.. رابط تسجيل بالمرحلة الثالثة 2023

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تعيين هيئة الاستشعار والمصرية كقائدة للعلوم المفتوحة بشمال إفريقيا

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ضمن مبادرة أجـيال لتطوير مهارات الشباب.. دورة تدريبية عن أخلاقيات البحث العملي

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بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. تظهر في هذا الموعد

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مفاجأة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وسيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقي رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقًا للشروط والقواعد والنسبة المُقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

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