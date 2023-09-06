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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة أجـيال لتطوير مهارات الشباب.. دورة تدريبية عن أخلاقيات البحث العملي

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أجرى المركز القومي للبحوث، في إطار مبــادرة المركز القومي للبحوث (أجـيال) لتطوير مهارات الشباب ، إجراء دورة تدريبية عن أخلاقيات البحث العملي، تحت رعاية د. حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، ويحاضر في الدورة الدكتورة منال عبد العزيز حامد أستاذ الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء العلاجية، والعميد السابق لمعهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومي للبحوث.

 

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المحتوى العلمي للدورة التدريبية:
1. كيفية تصميم دراسة ما قبل السريرية: المبادئ التوجيهية الأخلاقية لإستخدام حيوانات التجارب.
2. أخلاقيات النشر: إرشادات التأليف.

* وذلك حضورياً بالمركز القومي للبحوث يومي الأحد و الثلاثاء 10 و12 سبتمبر الساعة العاشرة صباحاً
عدد (٢) محاضرة
للحجز برجاء ملئ إستمارة التسجيل من خلال الرابط:
https://forms.gle/koDDSm7KGmxH6Mei7

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