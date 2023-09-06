فرص مميزة بالجامعات التكنولوجية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وبشرى سارة بشأن المؤشرات

بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق الجامعات 2023

الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية 2023، عن تفاصيل التقديم على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم، بالإضافة إلى مؤشرات تنسيق الكليات والمعاهد.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتم إعفاء 150 طالبًا من أوائل الشهادات الفنية من قواعد التوزيع الجغرافي أسوة بطلاب الثانوية العامة، على أن يكون ثلثا هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية) ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتين) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرّر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضح المصدر لـ “صدى البلد” أنه يتم فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية "الكليات التي بها شعب تعليم فني" - الزراعة - الآثار - التعليم الصناعي) بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه خلال الأعوام الماضية حدث تطورا كبيرا في منظومة التعليم العالي، وذلك على خلفية افتتاح جامعات جديدة والقيام بإضافة برامج تعليمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية تمتلك برامج دراسية ، وذلك بالتعاون مع فروع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك نظم دراسية بها قادرة على التكيف والتطور، لمواكبة مع ما يحدث في العالم.

وأكد مصدر مسؤول أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، قد يشهد تشابه كبير مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي.



وأضاف هناك عدد من الكليات التي يهتم الطلاب بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها ، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل ل85.5%.

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن عدد الجامعات التكنولوجية وصل ل 10 جامعات، موضحا أنه يتم إضافة 7 جامعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الماضي ، بالإضافة إلى 3 جامعات في المرحلة الأولى وبدأت الدراسة بها قبل 4 سنوات .

وأوضح أن التخصصات الجديدة التي تواكب وظائف المستقبل تعد الحافز وراء الطلاب في القيام بالانضمام إلى الجامعات التكنولوجية ، بما يتمثل في المهن الجديدة المستحدثة، والتي أبرزها برامج تكنولوجيا المعلومات .

وأشار إلى أن إعداد الطلاب الراغبين على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية قد ارتفع حيث تم إغلاقِ تنسيق أغلب الجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانية، موضحا أن الجامعات تشهد استقبالا لمستويات اجتماعية جديدة غير مألوفة على ما يسمى سابقا «التعليم الفني».

وأكد أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ليس لطلاب مدارس التعليم الفني فقط بلْ هناك فرصة أيضا لكلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة.

كليات نظام 5 سنوات

بينما يمكن لـ طلاب الدبلومات الفنية 2023 بنظام 5 سنوات صناعي الالتحاق بالكليات التالية:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الهندسة في جميع الجامعات المصرية وفي جميع التخصصات ما عدا أقسام (ترميم الآثار، المعامل البيولوجية).

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الاقتصاد المنزلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الفنون التطبيقية جامعة حلوان وبنها ودمياط وبني سويف.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الفنون الجميلة جامعات حلوان والإسكندرية والمنيا والأقصر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التربية النوعية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. برنامج التعليم التبادلي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. كليات الآثار.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الزراعة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التربية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق)

60% فأكثر

دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي

60 % فأكثر

دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات

دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).

75 % فأكثر

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

كيفية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023، لابد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان، عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة أ، يختار الطالب من المنطقة ب، ثم يختار من المنطقة ج.