البورصة تحقق 10 مليارات جنيه وتنهي تعاملات الأسبوع عند مستوى1.300 تريليون

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات، اليوم الخميس، ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى1.300 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه.

واضافت رمسيس ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي اكس /30 بنسبة 0.79 % ليبلغ مستوى 19375.68 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس /70 بنسبة 0.43 % ليبلغ مستوى 3823.63 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس /100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.5 % ليبلغ مستوى 5613.6 نقطة.

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