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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدوا للقتال.. رسالة قوية من رئيس الأركان الجزائري إلى أفراد الجيش

الجيش الجزائري
الجيش الجزائري

 تفقد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري في زيارة عمل القاعدة الجوية بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة.

ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية؛ فقد عاين الفريق أول شنقريحة عن كثب مختلف المرافق التي تتوفر عليها القاعدة والوسائل الجوية والتقنية الموضوعة في الخدمة.

كما دعا الفريق أول شنقريحة الجميع على ضرورة بذل المزيد من المجهودات المتفانية لاسيما في مجال أمن الطيران والحفاظ على المعدات والوسائل الموجودة في الحوزة.

وشدد الفريق أول شنقريحة على ضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة بغية الحفاظ على الجاهزية العملياتية للقاعدة في أعلى مستوياتها.

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