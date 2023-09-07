أخبار السيارات.. قصة هروب كارلوس غصن وأسعار ميني كوبر الهاتشباك 2024

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كارلوس غصن كان أحد العمالقة في مجال صناعة السيارات عالميا، حيث شغل منصب رئيس شركة نيسان ورينو للسيارات ، ولكنه بعد هذه المناصب التي تدرج بها في اليابان أضطر بعد ذلك للفرار من اليابان بطريقة غير مشروعة وذلك بعد تعرضه للحبس في طوكيو بسبب اتهامه بالعديد من الاتهامات منها سوء استخدام أموال الشركة .

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن طرازها الجديد كوبرا Formentor VZ5 BAT ، وتنتمي سيارة كوبرا الجديدة الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وستنتج الشركة عدد 500 سيارة من Formentor VZ5 BAT فقط .

بيع السيارات الجديدة بالتقسيط الآن وسيلة يفضلها العديد من المواطنين المصريين، بالإضافة الي انه اصبح هناك صعوبة في دفع سعر السيارات الجديدة عن طريق الكاش ، وذلك بسبب تزايد أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، جاءت تلك الزيادات بالأسعار نتيجة تعطل حركة الاستيراد ، وعدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من قطع الغيار التي تدخل في الصناعة .

أعلنت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد MG4 Electric الكهربائية ، وتنتمي سيارة إم جي الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بشكل أنيق ومميز .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية، وأدى ذلك إلى عدم توافر الطرازات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، بالإضافة الي أن سوق السيارات العالمي شهد العديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت أيضا علي عدم توافر السيارات الجديدة، ورغم تلك الصعوبات الي أن السوق المصري تواجد به مختلف إصدارات السيارات الجديدة ومنها سيارة ميني كوبر موديل 2024 البريطانية .

تقدم سيارات سيات داخل السوق المصري للسيارات من قبل صانع السيارات الإسباني ، ونالت سيات إبيزا الهاتشباك علي مكانة كبيرة بين المواطنين المصريين، وذلك لما يتوافر بها من مميزات ومحرك قوي.

جريت وول بيرى موديل 2009 تنتمي إلي فئة السيارات الهاتشباك ، وهي من سيارات المدن المميزة ذات الحجم الصغير وتناسب البنات، ويمكن لـ سيارة وول بيرى أن تتحرك في المدن وفي الأماكن الضيقة بكل سهولة، تقدم سيارة جريت وول بيرى في سوق المستعمل المصري من قبل الصانع الصيني الذى تتميز طرازاته باحتوائها علي العديد من المميزات التي تعمل علي راحة قائدها وركابها .