السويد: ننتظر تصديق تركيا على طلب انضمامنا لحلف الناتو

قال وزير الخارجية السويدى، توبياس بيلستروم، اليوم الخميس، إن السويد مستعدة تماما للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” وتنتظر أن تبدأ تركيا عملية التصديق على الطلب.

جاءت تصريحات بيلستروم، خلال مؤتمر صحفى عقد فى ريجا اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، طالب زعيم الحزب الليبرالي السويدي يوخان بيرسون، بنشر قواعد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في السويد، بعد انضمامها إلى الحلف.

وقال بيرسون لإذاعة "سفيريجيس" السويدية "أعتقد أنه يجب أن يكون واضحًا أن هذه طريقة لتعزيز أمن الشعب السويدي في وضع يمكن أن يشكل فيه العالم الخارجي تهديدًا خطيرًا للغاية للسويد.

وأضاف: “الآن ستكون أمامنا مهمة مختلفة تمامًا في الجزء الخاص بنا من العالم، في الناتو.. وسيعني ذلك الحاجة إلى قواعد دائمة للناتو لحماية الحرية في وقت السلم أيضًا".