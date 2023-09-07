خبير اتصالات: مصر بمركز متميز في تكنولوجيا المعلومات بالشرق الأوسط

أقيمت بالقاهرة تحت اشراف وزارة التعليم العالى فعاليات قمة "Huawei Egypt Higher Education Summit 2023 "، تحت شعار "تسريع عجلة التحول الرقمي للتعليم العالي"، بحضور د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.





استعرض د. شريف كشك استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية لكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مؤسسات التعليم العالي والتوجه نحو جامعات ذكية مُستدامة، والتي تتكامل مع المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)

وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسية الأول بناء وتطوير أساس رقمي مركزي للتعليم العالي، والمحور الثاني مهارات خريج المستقبل 2050، بينما يتضمن المحور الثالث مؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة.

وفي كلمتها، استعرضت د. شيرين عبدالقادر، البنية التحتية التكنولوجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وتخصصاته التقنية المختلفة، فضلًا عن المحاور الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي داخل المعهد، مشيرة إلى جهود المعهد ليصبح أول معهد بحثي مُتخصص في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ذكي وصديق للبيئة، بالإضافة لجهود المعهد لدعم رواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة، من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد

من جانبه، أكد جيم ليو أهمية هذا الحدث الذي يؤكد التزام شركة هواوي بتطوير التعليم العالي والشراكة مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال تطوير المواهب الشابة، وإنشاء منظومة مُستدامة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، مما يجعل مصر مركزًا للتميز في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بناء القدرات والعمل معًا؛ لتمكين الشباب وإعداد جيل جديد من قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



كما أكد أن استراتيجية الشركة تسعى للمساهمة في خلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، وتعزيز الابتكار ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة بما فيها المرحلة الجامعية، مما يساهم في تحسين عملية التعليم بأكملها، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم وفقًا لروية مصر 2030.