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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مهدد بالانقراض.. سمكة القرش بهلول تظهر في سواحل الغردقة |فيديو

سمكة قرش
سمكة قرش

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو، حول ظهور سمكة قرش جديدة في سواحل الغردقة في الفترة الحالية، ولكن من نوع مختلف عن الأشهر الأخيرة، والتي كان ظهور القرش فيها واحد من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المواطنين خاصة بعد اعتدائه على أحد السائحين في مصر في تلك الفترة. 

ظهور سمكة قرش نادرة في سواحل الغردقة

وبحسب ما جاء في تقرير "العربية"، فإن سمكة قرش ضخمة قد ظهرت في مياه الغردقة، وهي واحدة من أنواع القروش، والتي أطلق عليها الأهالي اسم "بهلول"، إذ أنه نوع مختلف عن الحيتان والقروش التي تلتهم المواطنين، إذ أنه قرش حوتي مهدد بالانقراض، ونادر الظهور ولا يؤذي أي شخص. 

ومن جانبه، تحدث محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية، قائلا إن القرش الحوتي يعتبر أحد أكبر الأسماك الغضروفية، وأكبر أفراد القروش، والبعض يعتبره أحد أكبر أنواع الأسماك الموجودة على الإطلاق في البحار والمحيطات، إذ أن متوسط طوله يصل لـ 12 متر ونصف، فيما أن وزنه يصل لـ 21 طن، وأكبر فرد مسجل من القرش الحوتي طوله كان 18 متر و80 سم. 

وأضاف، أن القرش الحوتي يعيش في المحيطات الكبيرة، ويدخل البحر الأحمر في فترة الربيع، ويتم رصده في مناطق مرسى علم، والغردقة، متجها للشمال، ويجلس فترة في البحر الأحمر، ومن ثم يتم رصده في شهري يوليو وأغسطس متجها للجنوب في رحلة الخروج من البحر الأحمر. 

وأوضح التقرير، أن هذا النوع من القروش ظهر قبل 60 مليون سنة، ويتغذى على النباتات والأسماك الصغيرة. 

قرش الغردقة سمكة قرش القرش الحوتى البحر الأحمر الأسماك الغضروفية

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