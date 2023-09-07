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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

ارشيفي
ارشيفي

 

أعلنت شركة "طيران ناس" أن أحدي طائراتها وأثناء رحلتها من مطار طرابزون بتركيا إلى جدة، مساء أمس تعرضت لكارثة كادت تودي بحياة جميع الركاب الذين كانوا علي متن الطائرة.

وذكرت الشركة في بيان لها بأن طائرا اصطدام بمحرك الطائرة التي تحمل رقم XY622، مؤكدة أن الطائرة عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون؛ لضمان سلامة الركاب بعد حدوث الاصطدام.

وأشارت الي ان فريقها يقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لضمان راحة المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة الطائرة في السماء ويظهر أثر اشتعال للنيران بأحد محركاتها، قبل أن تعدل مسارها وتعود إلى المطار، فيما وثق بعض ركاب الرحلة لقطات من داخل الطائرة وما شعروا به من فزع نتيجة الحادثة.

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