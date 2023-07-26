مصرع طاقمها.. سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بخميس مشيط.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة (14:28) من مساء اليوم الأربعاء، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 اس ايه) أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط".

وأضاف العميد المالكي، أن طاقم الطائرة المكون من شخصين لقى مصرعه، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

واختتم المالكي تصريحه، بأن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.