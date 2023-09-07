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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث يجبر طائرة سعودية متجهة لـ جدة على العودة إلى تركيا

صدى البلد

تعرضت طائرة سعودية كانت متجهة إلي المملكة قادمة من تركيا الي حادث، حيث اصطدم طائر بمحرك طائرة ركاب أثناء رحلتها من تركيا إلى السعودية.

و أدي الحادث إلي قيام قائد الرحلة للعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب، حسبما نقلت روسيا اليوم.

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وأفادت شركة طيران ناس في بيان لها جاء فيه :"نود التنويه بأن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة بتاريخ 6 سبتمبر، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع لمطار طرابزون لضمان سلامة الركاب بعد اصطدام طائر بمحرك الطائرة".

وأكدت الشركة في بيانها، أن فريق الطيران اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين.

 

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