رئيس القطاع الديني: مؤتمر الفضاء الإلكتروني يمتاز بموضوعه الحساس والدقيق

استقبل الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف والشئون الدينية بدولة سوريا والوفد المرافق له، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني، بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، الذي سيعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، بحضور الدكتور أسامة فخري الجندي مدير عام شئون القرآن الكريم، والدكتور أشرف فهمي موسى مدير عام التدريب.

رئيس القطاع الديني يستقبل وزير الأوقاف السوري

كما وصل الدكتور محمد سليم الندوي أمين عام منتدى الهند الإسلامي للوسطية والحوار ومدير جامعة بن خلدون الهندية اليوم الخميس، للمشاركة في مؤتمر الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة، وكان في استقباله الدكتور عمرو الكمار مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة.

وخلال استقبال أشاد بموضوع المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه ويمتاز بموضوعه الحساس والدقيق الذي يعد موضوع الساعة، وسيأتي بآثار ونتائج إيجابية كبيرة تعم فائدتها العالم كله بإذن الله تعالى، موجهًا الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي نذر حياته ووقته وجهده للدعوة الإسلامية بوجه عام، ولإنجاح هذا المؤتمر بوجه خاص ويسعي دائمًا لإثبات مكانة مصر الحبيبة وريادتها في العالم الإسلامي.

الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني

وصل فجر الخميس الدكتور فايد محمد سعيد مستشار الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية لشئون الفتوى والسكرتير العام لهيئة الفتوى والشئون الإسلامية، للمشاركة في المؤتمر.

وكان في استقباله الدكتور جلال غانم مدير عام المراكز الثقافية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث أشاد الدكتور فايد محمد سعيد برعاية للرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة" وهو موضوع الساعة المُلح، نظرًا لسوء استخدام البعض لهذه الوسائل.

مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية وُفِّقت بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في اختيار الموضوع الذي يسهم في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التعايش السلمي بين المجتمعات موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على الدعوة الكريمة، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.