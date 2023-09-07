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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

تعاون بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء.. تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة لشمال سيناء

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت ثاني القوافل الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية رسالتها على الوجه الأكمل بإدارتي أوقاف رفح الماسورة والجور بمحافظة شمال سيناء اليوم الخميس.

تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة لشمال سيناء

حيث تشمل القافلة الدعوية ندوة بمركز شباب العريش، وعقد لقاءات موسعة مع الشباب، والمشاركة بقصر ثقافة العريش، وأداء أعضاء القافلة خطبة الجمعة 8/ 9/ 2023م حول موضوع: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه"، بمساجد إدارة أوقاف رفح الماسورة، وإدارة أوقاف الجورة، وعقد مجالس إفتاء، ومقارئ قرآنية للجمهور.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

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تأتي هذه القافلة بمشاركة (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف واثنان من دار الإفتاء المصرية، وذلك على النحو التالي:

١- الشيخ / محمد محمد أحمد رفاعي كساب عضو مكتب مساعد الوزير للمتابعة.

٢- الشيخ / رضا محمد عبد الحليم محمد واعظ بالأزهر الشريف.

٣- د/ محمد عبد السميع بدير السيد امين فتوى بدار الإفتاء واعظ بالأزهر الشريف.

٤- الشيخ / أحمد محمد عبد السميع واعظ بالأزهر الشريف.

٥- الشيخ / إبراهيم محمد رسلان إبراهيم إمام وخطيب.

٦- الشيخ / أيمن أحمد محمد عبد الوهاب إمام وخطيب ومدرس.

٧- الشيخ / علي عبد الحافظ كامل قشطة باحث شرعي بدار الإفتاء.

٨- الشيخ / محمود إبراهيم السيد عز قابيل واعظ بالأزهر الشريف.

٩- الشيخ / محمد إبراهيم الشحات إمام وخطيب.

١٠- الشيخ / المدثر محسب ثابت داود.

١١- الشيخ / أحمد محمد السعدني محمد إمام وخطيب.

١٢- الشيخ / حمادة شعبان عبد الهادي واعظ بالأزهر الشريف.

الأوقاف القوافل الدعوية المشتركة دار الإفتاء الأزهر إدارة أوقاف رفح وزارة الأوقاف

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