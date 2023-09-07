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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو "الحوار الوطني": السيسي أحد أكثر الرؤساء اهتماما بالشباب

السيسي
السيسي

كشف الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن حضوره لجلسة كاملة للقاء الشباب في الحوار الوطني، وكانت واحدة من الجلسات الممتعة بالنسبة له، خاصة أن الشباب كانوا يتحدثون خلال الجلسة بشكل موضوعي، فضلا عن تنوع واضح في الحضور ما بين قيادات من اتحادات الطلاب، وعدد من المشرفين والمسؤولين في الجامعات المصرية المختلفة. 

عضو أمناء الحوار الوطني يتحدث عن جلسة الشباب 

وأضاف "عبد القوي"، خلال تصريحات تلفزيونية من خلال قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مناقشات الجلسة التي شهدها ركزت في عدد من القضايا، وعلى رأسها جاء تعديل اللائحة الطلابية في الجامعات، فضلا عن الوعي السياسي في الجامعات والعمل عليه، فضلا عن أن البعض اقترح إمكانية وجود عمل حزبي داخل الجامعات، ألا أن هذا الاقتراح لم يلق بقبول المتواجدين. 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الشباب يحظى بدعم كبير من الرئيس السيسي في السنوات الأخيرة، إذ أن الرئيس السيسي يعد أحد أكثر الرؤساء المهتم بالشباب وقضاياهم المختلفة، لافتا إلى أن الدستور نص على وجود 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية من سن 21 لـ 25 سنة. 

الحوار الوطني طلعت عبد القوى الشباب إكسترا نيوز السيسي الرئيس السيسي

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