الحوار الوطني.. سليم سحاب: الموسيقى من أقوى الأسلحة للارتقاء بالوجدان خاصة للأطفال

قال المايسترو سليم سحاب، إن الموسيقى ظاهرة كبيرة في حياة البشر ولها وجهان أحدهما للمتعة الروحية، والوجه الثاني وجه تربوي وهو من أقوى الأسلحة.

وأكد سحاب خلال كلمة له بالجلسة المنعقدة الآن تحت عنوان الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول: السينما والدراما والتلفزيونية، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية إحدى لجان المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن الموسيقى تساعد في أبعاد الأطفال عن المفاهيم الغير صحيحة.

وأشار: عندما أن أكون على المسرح أشعر بحالة وجدانية كبيرة، لافتا إلى ما أحدثته الموسيقى في وجدان مقاتل ضمن المليشيات اللبنانية في أواخر الثمانينات عندما تعلمها وغيرت منه تماما بعد أن كان قائلا.