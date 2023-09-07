لذيذة ومختلفة .. طريقة صينية السمك بالفرن

إذا كنتي تودين تقديم السمك بطرق مختلفة نقدم لكي اليوم طريقة صينية السمك بالفرن

المقادير

1 و 1/2 كيلو سمك مقطع قطع كبيرة “سمك بالعضم، يمكنك إستخدام التونه، أبوسيف أو الكنعد، اللوت… حسب رغبتك”.

مكونات التتبيلة للسمك

3 فصوص ثوم مهروس ناعم.

4 م ك بقدونس مفروم.

4 م ك كزبرة مفرومة.

1/2 م ص فلفل أسمر.

1/2 م ص ملح.

4 م ك زيت زيتون.

2 م ك عصير ليمون.

م ص بابريكا.

1/4 م ص كركم.

1/4 م ص شطة.

مكونات الصلصة للصينية

4 حبات طماطم كبيرة مبشورة.

3 ملاعق كبيرتين صلصة طماطم.

2 حبة بطاطس مقطعة شرائح رفيعة.

إقرأي ايضاً: طريقة عمل سمك الكزبرية في الفرن

2 م ك زيت زيتون.

2 فص ثوم مفتوحين.

حبة فلفل أخضر مفروم

2 ورق غار.

عود قرفة.

م ص ملح.

1/2 م ص فلفل اسود.

م ص بابريكا.

1/2 م ص شطة.

للتزيين

شرائح ليمون.

بقدونس مفروم.

طريقة عمل صينية السمك بالصلصة في الفرن

تدق جميع مكونات التتبيلة معاً أو تضرب بالفود بروسيسور حتى نحصل على خليط ناعم.

نترك 3 ملاعق كبيرة من الخليط على جنب، وندهن السمك بباقي الكمية، ويترك ليتنكه ساعة على الأقل.

لتجهيز الصلصة

في مقلاة على النار نضع قليل من زيت الزيتون ونشوح الثوم ثم نضيف الطماطم المبشور والصلصة ويقلب جيداً.

نبهر الصلصة بالملح، الفلفل، البهارات، ورق الغار، أعواد القرفة ونقلب جيداً ثم نضيف ملاعق التتبيلة الثلاث للصلصة، ونزيد كمية من الماء.

نجهز صينية الفرن الفخار، ونضع 1/2 كمية الصلصة ونرص شرائح البطاطس ثم نصف السمك المتبل ويغطى بباقي كمية الصلصة ويزين بشرائح الليمون.