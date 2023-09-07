فيديو.. أول ظهور للرئيس الجابوني السابق علي بونجو بعد إلغاء الإقامة الجبرية

نشرت وسائل إعلام في الجابون اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 مقطع فيديو للرئيس الجابوني السابق علي بونجو أونديما.

وظهر الرئيس علي بونجو خلال الفيديو، الذي نشرته فضائية "الجابون 24" ويبدو عليه أنه يعاني من إصابة بقدمه، ويعد هذا هو الظهور الأول بعد إعلان إلغاء الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه منذ أسبوع.

وأصدر الرئيس الانتقالي للجابون بريس أوليجي نجيما، أمس الأربعاء قرارا يقضي بإمكانية سفر الرئيس علي بونجو إلى خارج الجابون لتلقي العلاج، وذلك مراعاة لظروفه الصحية.

وأعلن الرئيس الانتقالي في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجويما، اليوم الخميس، تعيين المعارض ريمون ندونج سيما رئيسا للوزراء.

و"ندونج" خبير اقتصادي ومعارض للرئيس المعزول علي بونجو، الذي أطاح به الجيش قبل أسبوع، بحسب مرسوم تلاه التلفزيون الرسمي في الجابون.

وكان ريمون ندونج سيما (68 عاما) رئيسا لوزراء علي بونجو من عام 2012 إلى عام 2014، لكنه ابتعد عن السلطة، التي اتهمها بانتظام بسوء الحكم، حتى ترشح ضد رئيس الدولة في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2023.