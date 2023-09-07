الكويت.. أمن الدولة يعتدي على مواطن وإجراء عاجل من وزير الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن فتح تحقيق بشأن واقعة مطار الكويت الدولي بأمر من وزير الداخلية حيث تقوم الوزارة بمتابعة الجانب الأمني بشتى انواعه وصوره والعمل على تطبيق القانون في كافة أرجاء البلاد.

وبينت الداخلية في بيانها ان من ما تم اتخاذه من اجراءات لأحد المواطنين في مطار الكويت الدولي هو من قِبَلْ جهة أمنية مختصة بأمن البلاد ومن واجباتها بالدرجة الأولى هو حفظ كرامة الأشخاص والقيام بأعمال الوظيفة وفق الأطر القانونية والإجرائية السليمة.

وذكرت الوزارة أيضا : وبناء عليه فقد أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بعمل تحقيق للوقوف على ملابسات واقعة مطار الكويت الدولي وبيان الأسباب والتداعيات لهذا الإجراء وذلك للبت فيه بناء على نتائج التحقيق.

واتمت الوزارة بيانها : وإذ تؤكد وزارة الداخليه بأنها حريصة كل الحرص على حفظ كرامة المواطنين والمقيمين وترفض رفضاً باتاً الإجراءات التعسفية حيالهم.

وكان مواطناً كويتيا مواطن قد تعرض لانتهاكات من أمن الدولة فور عودته للبلاد حيث رفض موظف الجوازات ختم جواز سفره وأُبلغوه بأنه مطلوب

وقال أيضا : أثناء اقتيادي سألتهم لماذا فأجابوني: «لا تناقش معاك أمن الدولة، أجبرت على فتح هاتفي واطلعوا على خصوصياتي من دون إذن نيابة وانتقلوا للواتساب وسألوني عن مجموعة من الشخصيات.. ووجهوا لي أسئلة غير مقبولة

وأتم تصريحاته بحسب صحيفة القبس : على ثقة بأن وزير الداخلية لا يقبل بمثل هذه الممارسات